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У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків
У колишнього заступника глави адміністрації часів президентства Віктора Януковича, екс-глави Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря під час обшуків знайшли 1 мільйон 180 тисяч доларів замість задекларованих ним 572 тисяч доларів. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«В результаті перевірки інформації ЗМІ про незаконне збагачення Ю. Чмиря - колишнього голови Сумської ОДА та екс-заступника Адміністрації президента Януковича слідчі ГПУ виявили не тільки 14 київських квартир у дочки екс-чиновника, а й значні кошти, які знайшли відображення в електронній деклараціі. Під час обшуків 2 банківських сейфів Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн. 180 », - написав Луценко. За його словами, такі дії підпадають під ознаки статті 366-1 і передбачають до 2 років позбавлення волі. Генпрокуратура підозрює екс-заступника глави АП Чмиря в несплаті податків.

Раніше ГПУ встановила причетність екс-заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Юрія Чмиря до силового розгону євромайдан 18-19 лютого 2014 року. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 31 січня 2017 року, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.
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