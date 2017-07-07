У громадському транспорті Києва будуть нові талони з QR-кодом

Для оплати проїзду в наземному громадському транспорті столиці України введуть нові талони з QR-кодом. Як передає replyua.net, про це інформує прес-служба «Київпастрансу».
Як відзначили в компанії, з 7 липня лімітована серія нових талонів вже знаходиться в обороті на маршрутах наземного громадського транспорту, які обслуговує Куренівське ТРЕД, ТРЕД№2,3, АП № 2. З 15 липня, після введення нового тарифу, у всьому наземному транспорті Києва продаватимуть квитки з QR-кодом. Рішення наносити на квитки QR-код було прийнято з метою запобігання їх підробки.
Тим часом, вже з середини поточного місяця в Києві зросте вартість проїзду у метро та всіх видах наземного транспорту - автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці. Метро буде коштувати 5 гривень, інші види транспорту - 4 гривні. Вдасться зекономити киянам та мешканцям столиці, які є власниками пластикових карт. При поповненні карти на 10-19 поїздок вартість 1 жетона метро складе 4,9 гривні, а в разі завчасного придбання 50 поїздок - 4,5 гривні. Разовий квиток на міську електричку складе 7 гривень. Як пояснили в міськадміністрації Києва, ціни на проїзд підвищують вимушено - для підтримки муніципальних столичних підприємств.