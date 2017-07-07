Стало відомим ім’я нового українського посла при НАТО

Першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка призначили керівником Місії України при НАТО. Як передає replyua.net, відповідний указ підписав сьогодні, сьомого липня, президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави
«Призначити Пристайка Вадима Володимировича главою Місії України при НАТО», - йдеться в документі.
Вадим Пристайко, 1970 року народження, в 2000-2001 роках займав посаду консула Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія). У 2001-2002 працював консультантом у Головному управлінні з питань зовнішньої політики адміністрації президента України. У 2002-2006 Пристайко був радником з політичних питань, тимчасовий повірений (2003-2004, 2005-2006) у справах України в Канаді. 2007-2009 - заступник директора департаменту НАТО. У 2009-2012 роках - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. 2012-2014 - посол України в Канаді. 2014-2017 - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату. У 2017 році став першим заступником міністра закордонних справ України.