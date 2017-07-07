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В Україні деякі провайдери заблокували сервери, які використовують DNS «Яндекса»

В Україні деякі провайдери заблокували сервери, які використовують DNS «Яндекса»
Частина українських інтернет-провайлерів після блокування російських сайтів заблокували ресурси, які використовують DNS-сервери «Яндекса». Детально цю проблему у себе в Facebook описав керівник з розробки Ukr.net Олександр Костюченко, про що інформує replyua.net.

В даний час відомо, що до списку санкцій, який був оприлюднений в середині травня цього року, додали URL ресурси, які підлягають блокуванню. Однак деякі провайдери, наприклад, «Ланет», вирішили блокувати не URL, а AS (автономні системи) юридичних осіб, зазначених в документі. Через це ресурси, які використовують майданчики (наприклад, DNS-сервери) компаній, що потрапили під санкції, також будуть недоступні. Користувачі повідомляють про перебої в доступі до таких сайтів, як «Главред» або співтовариство розробників Gentoo.

«У «Ланет» в результаті такого блокування перестали працювати не тільки сайти на IP «Яндекса», а й сайти, які просто використовують DNS «Яндекса» (основна маса - це користувачі ПДР «Яндекса»)». Аналогічна проблема у провайдера Bill і, імовірно, «Нашнет»», - розповів Костюченко. У підтримці «Ланет» відзначають, що блокування автоматичних систем компаній з списку санкцій виконується згідно з рекомендаціями кіберполіції.
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