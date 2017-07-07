Політолог прокоментував можливість наступу російських військ з Придністров’я

Ризики на кордоні з Придністров'ям зараз трохи більше, оскільки незрозумілі дії Росії, яка регулярно здійснює провокаційні дії. Як передає replyua.net, про це InfoResist сказав екс-нардеп і політичний експерт Тарас Чорновіл.
За його словами, на кордоні з Придністров'ям ризики були постійно. «Зараз вони трохи більші, тому що незрозуміла до кінця позиція стратегічна Росії і вони регулярно проводять певні провокаційні дії. Зараз ці дії стосуються двох напрямків - це Білорусь і Придністров'я. У цьому регіоні помічена велика активність. І більш того, з'явилася якась заява, я бачу, скрізь біжить якась рядок, я не маю інформації, від кого вона пішла, написано від якогось депутата, що Росія готує вторгнення з Придністров'я», - зазначив експерт.
Чорновіл вважає, що ніякого вторгнення з Придністров'я не буде, але коли там починаються демонстративні перекидання військових підрозділів відповідного збройового контингенту російської армії в Придністров'ї, є потреба і вона позначена внутрішніми актами, які регламентують діяльність Генерального штабу Міністерства оборони. Політолог вважає що там потрібно підсилювати активність і посилювати обороноздатність українських ЗСУ.