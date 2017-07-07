Канада выделяет Украине шесть миллионов долларов

Христя Фриланд, министр международной торговли Канады, заявила о том, что канадские власти передадут Украине 6 миллионов долларов для реализации нескольких проектов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Канада направит эти средства сразу на пять инициатив в Украине, и среди них – мониторинг соблюдения прав человека и разминирование территорий Донбасса. «С начала кризиса в 2013 году Канада была на передовой в помощи международного сообщества Украине. Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины», отметила Фриланд. По ее словам, эти деньги направляются Украине в тот момент, когда граждане этой страны строят процветающее, стабильное и безопасное будущее.
Напомним, что Канада, как и некоторые другие страны, уже на протяжении более трех лет выделяет финансовую помощь Украине. Более того, эта помощь не прекращается, и канадские власти неоднократно повторяли, что, несмотря ни на какие обстоятельства, продолжат поддерживать суверенитет и целостность Украины.