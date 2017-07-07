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Учасник АТО в Бердичеві зірвав з колишнього беркутівця провокаційну футболку

Учасник АТО в Бердичеві зірвав з колишнього беркутівця провокаційну футболку
У Бердичеві (Житомирська область) стався конфлікт між учасником АТО і колишнім «беркутівцем». Як повідомляє replyua.net з посиланням на 24 Канал, місцевий житель Вагіф Гюльмамедов, який з червня 2014 року по березень 2017 року брав безпосередню участь у війні на Донбасі, перед входом в місцевий ринок зустрівся з колишнім «беркутівцем», який відмовлявся знімати футболку з написом «Міліція» і шевронами «Підрозділ спеціального призначення МВС України« Беркут». За словами ветерана АТО, він вирішив підійти до цього чоловіка і сказав йому зняти цю футболку, однак той категорично відмовився.

«Тоді я нагадав йому, що на законодавчому рівні цей підрозділ МВС було розформовано з ганьбою і заборонено на території України як заплямоване кров'ю українських громадян, на що я отримав шокуючу від нього відповідь: «А я пишаюся тим, що служив в «Беркуті», і футболку цю не зніму!»- розповів колишній український воїн.

У підсумку, як зазначив військовий, після чергового зауваження і нагадування про те, що «хлопці, які служили в «Беркуті» і не зрадили Україну, пішли добровольцями на фронт захищати державу разом з тими, хто був на Майдані», екс-беркутівець відповів , що йому на це наплювати.
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