У Голосіївському районі Києва побудують новий парк площею 4,39 га

Напередодні, 6 липня, депутати Київської міської ради надали статус парку відпочинку земельних ділянок в Голосіївському районі столиці, де облаштують парк загальною площею 4,39 га. Як передає replyua.net, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
«На багаточисленні прохання мешканців житлового масиву Голосіївського району Київрада надала статус парку відпочинку земельних ділянок на вул. Метрологічній, 14-Д і в провулку Феофанівському, 14-Б сумарною площею 4,39 га. Таким чином, місцева громада, в тому числі і в судах, активно відстояла ці ділянки від забудови», - зазначається в повідомленні на сайті мерії в четвер увечері.
Наданий статус виключає забудову цих ділянок. Вони будуть внесені до переліку територій загального користування, зокрема, в Концепцію формування зелених насаджень в центральній частині міста і Програму розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року. Департамент земельних ресурсів в межах покладених повноважень вніс до міського земельного кадастру інформацію про розірвання рішення Київської міської ради за договорами оренди цих земельних ділянок.