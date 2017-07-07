В Адміністрації президента повідомили, скільки комп’ютерів в Україні постраждало від кібератаки



Дмитро Шимків, який обіймає посаду заступника голови адміністрації президента України та в минулому очолював компанію Microsoft Ukraine, заявив, що в результаті масштабно кібератаки, яка відбулася 27 червня, з ладу вдалося вивести 10 % приватних, корпоративних та урядових комп’ютерів,



Щоправда Шимків відмітив, що ці дані є приблизними і не включають деякі категорії бізнесових комп’ютерів. Однак вже нині відомо, що через поширення вірусу-вимагача Petya.A половина комп’ютерів, які були уражені, відтепер непридатні для використання. Шимків зауважив, що в результаті кібератаки постраждали ключові організації інфраструктури, але багато з них саме бізнесові. Цього тижня у ЗМІ також з’явилась інформація, що від хакерської атаки постраждала третина банківських установ України.



Нагадаємо, раніше представники компанії Microsoft повідомляли, що лише в Україні в результаті масштабної кібератаки постраждали понад 12 тисяч комп’ютерів., а також зараження було зафіксовано ще в 64 країнах світу.

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Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии Дмитро Шимків, який обіймає посаду заступника голови адміністрації президента України та в минулому очолював компанію Microsoft Ukraine, заявив, що в результаті масштабно кібератаки, яка відбулася 27 червня, з ладу вдалося вивести 10 % приватних, корпоративних та урядових комп’ютерів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Щоправда Шимків відмітив, що ці дані є приблизними і не включають деякі категорії бізнесових комп’ютерів. Однак вже нині відомо, що через поширення вірусу-вимагача Petya.A половина комп’ютерів, які були уражені, відтепер непридатні для використання. Шимків зауважив, що в результаті кібератаки постраждали ключові організації інфраструктури, але багато з них саме бізнесові. Цього тижня у ЗМІ також з’явилась інформація, що від хакерської атаки постраждала третина банківських установ України.Нагадаємо, раніше представники компанії Microsoft повідомляли, що лише в Україні в результаті масштабної кібератаки постраждали понад 12 тисяч комп’ютерів., а також зараження було зафіксовано ще в 64 країнах світу.