У Солом’янському райсуді відмовились змінити запобіжний захід для Насірова

Сьогодні, 6 липня, у Солом’янському районному суді Києва відбулося засідання з приводу клопотання сторони захисту, яка просила змінити запобіжний захід для відстороненого очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Однак суддя вирішив не змінювати запобіжний захід для чиновника. Про це повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов. Засідання було закритим і представники преси на ньому не були присутні, адже у тексті клопотання містилася конфіденційна інформація, яку не можна розголошувати. Адвокати Насірова просили, аби з чиновника зняли спеціальний браслет, видали закордонний паспорт і дозволили виїхати за межі країни для продовження лікування.
Варто нагадати, в березні поточного року детективами Національного антикорупційного бюро України було вручено підозру очільнику ДФС Роману Насірову. За даними слідства, керівник фіскальної служби надавав дозволи на розстрочення податкових боргів компаніями нардепа Олександра Онищенка. Своїми діями Насіров завдав держав збитки на суму понад 2 мільярди гривень.