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У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки

У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки
Прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту формації України повідомила, що власникам мереж, які раніше вже постраждали від кібератаки, загрожує можлива повторна хакерські атака, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як зазначається у повідомленні відомства, власники мереж, яким навіть і вдалося відновити роботу власних комп’ютерів, наразі є потенційними об’єктами повторного зараження вірусом. У Держспецзв'язку радять дотриматися певних рекомендацій. Зокрема, користувачам радять припинити використовувати програму бухгалтерського обліку M.E.Doc та провести перезавантаження операційних систем на тих комп’ютерах,на яких ця програма була або є встановлена; змінити всі паролі та решту ідентифікаційних даних, перевірити, чи встановлене на комп’ютері антивірусне програмне забезпечення і чи працює воно належним чином.

Нагадаємо, раніше представники компанії «M.E.Doc» також заявляли, що комп’ютери, яким вдалося «вижити» після масштабної кібератаки, також можуть бути зараженими, однак наразі вірус ще не спрацював.
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