У ГПУ допускають ймовірність повторного подання на Мосійчука

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що він допускає, що ГПУ може направити до Верховної Ради повторне подання на народного депутата Ігоря Мосійчука з проханням надати дозвіл притягти представника Радикальної партії до кримінальної відповідальності, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Луценко зауважив, що у справі нардепа Мосійчука відбулось вже багато судових процесів, але нині слідство почало перевірку інформації, яка в свою чергу може надати можливість подати повторне подання на Мосійчука до Верховної Ради. В разі, якщо будуть всі для цього підстави, за час літніх канікул у Генпрокуратурі підготують подання, аби депутати розглянули це питання після літньої відпустки.
Слід нагадати, що Мосійчука підозрюють у отриманні хабара за те, що він, користуючись своїм службовим становищем, погодився допомогти невідомому чоловікові у підприємницькій діяльності. Тоді нардепи позитивно проголосували за рішення про позбавлення депутатської недоторканності Мосійчука. Однак в наступному році рішенням Верховного суду України було визнано зняття депутатського імунітету з політика незаконним.