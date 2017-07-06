Суд над Януковичем продовжиться – Луценко

Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко повідомив, що судовий процес у справі щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича продовжиться, хоча колишній глава держави і заявив, що він відкликає власних адвокатів й відмовляється від подальшої участі в суді, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Луценко звинуватив колишнього очільника держави у боягузтві, однак навіть за таких умов судовий процес продовжиться, додав генпрокурор. У цій ситуації буде використана практика надання послуг безкоштовного адвоката для Януковича від держави. Наступне засідання має відбутись в Оболонському районному суді Києва 12 липня. Луценко наголосив, що судовому процесу не завадять «ні втеча Януковича, ні те, що він боягуз, ні гучні мильні бульки про держпереворот».
Нагадаємо, днем раніше Віктор Янукович в телеефірі російського Першого каналу заявив, що він відмовляється від подальшої участі в судовому процесу в справі про державну зраду і в зв’язку з цим відкликає своїх захисників. Крім того, Янукович звинуватив нинішню українську владу у тому, що та «намагається скинути на нього всі біди України».