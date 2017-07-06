Луценко анонсував подання ГПУ на ще одного нардепа

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нині у Генеральній прокуратурі Україні готуються матеріали, які стосуються подання на нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію очільник ГПУ оприлюднив під час розмови з представниками преси після зібрання комітету з питань регламенту ВРУ, на якому розглядалося подання щодо зняття недоторканності з нардепа Максима Полякова. Луценко зауважив, що Вілкула підозрюють у несплаті податків. Правоохоронці виявили розбіжності у декларації політика щодо сплачених податків та отриманих статків. В зв’язку з цим було проведено додаткову перевірку, в результаті якої також було виявлено розбіжності. Під час літніх канікул у ВРУ співробітники Генеральної прокуратури України займуться підготовкою подання, аби опісля подати його на розгляд до українського парламенту та притягнути Вілкула до відповідальності.
Варто нагадати, днем раніше представники ДФС на Дніпропетровщині повідомили, що результати позапланової перевірки інформації у декларації Вілкула за 2015 рік показали, що політик не сплатив більше 19 мільйонів гривень податків.