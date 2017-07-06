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Через заяву про Крим в Росії на Януковича хочуть завести кримінальну справу

Через заяву про Крим в Росії на Януковича хочуть завести кримінальну справу
Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що хотів би повернення Криму до складу України, однак дехто вважає, що таким чином політик закликав до сепаратизму.

«Я б дуже хотів, щоб Крим повернувся до складу України, і це буде залежати від самого Криму, від жителів Криму. Адже в той період часу, коли жителі прийняли рішень піти з України, вони захищали себе і свої сім'ї, це було їхнє рішення. Я був в Криму і бачив їх рішучість, з одного боку, а з іншого боку - велике занепокоєння, тому що вони боялися, що Майдан перекинеться на територію Криму», - заявив Янукович журналістам.

Кримчанин Костянтин Книрик написав заяву до Слідчого комітету Росії з вимогою перевірити висловлювання Віктора Януковича на предмет порушень статті 280-1 КК РФ: «5 липня 2017 року під час публічного виступу, встановлена особа, громадянин України, колишній президент України Віктор Янукович публічно висловлювався про його бажанні «щоб Крим повернувся до складу України». Дані публічні висловлювання підпадають під норми «УК РФ, Стаття 280.1. Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації », вважає Книрик. «Прошу провести перевірку даних висловлювань на предмет порушень чинного законодавства», - каже він.
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