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Від атаки хакерів постраждала третина українських банків

Від атаки хакерів постраждала третина українських банків
Від масштабної кібератаки в Україні постраждала третина всього банківського сектору, інформує replyua.net. Більшість банків уже мінімізували наслідки хакерської атаки і відновити роботу в звичайному режимі. Про це повідомили в прес-службі НБУ. У Національному банку України 5 липня провели робочу нараду з аналізу подій і заходів протидії кібератаці, яка сталася в Україні минулого тижня.

«В цілому від дій зловмисників постраждала третина українських банків. На сьогодні всі ці банки майже повністю відновили свою роботу », - йдеться в повідомленні. Заступник директора Департаменту безпеки Національного банку Антон Кудін розповів, що всі спроби кібератак на інформаційні системи Національного банку України нейтралізуються фахівцями команди реагування на кіберінціденти.

Тому, і в цей раз інформаційні ресурси Національного банку не постраждали. Весь минулий тиждень електронна інфраструктура Національного банку, в тому числі система електронних платежів, якою користуються банки, і внутрішня комп'ютерна мережа центрального банку функціонували в штатному режимі. За його словами, Національний банк здійснив масштабний аналіз ситуації, що виникла в результаті останньої кібератаки, і виявив певні закономірності.
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