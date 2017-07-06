Від атаки хакерів постраждала третина українських банків

Від масштабної кібератаки в Україні постраждала третина всього банківського сектору, інформує replyua.net. Більшість банків уже мінімізували наслідки хакерської атаки і відновити роботу в звичайному режимі. Про це повідомили в прес-службі НБУ. У Національному банку України 5 липня провели робочу нараду з аналізу подій і заходів протидії кібератаці, яка сталася в Україні минулого тижня.
«В цілому від дій зловмисників постраждала третина українських банків. На сьогодні всі ці банки майже повністю відновили свою роботу », - йдеться в повідомленні. Заступник директора Департаменту безпеки Національного банку Антон Кудін розповів, що всі спроби кібератак на інформаційні системи Національного банку України нейтралізуються фахівцями команди реагування на кіберінціденти.
Тому, і в цей раз інформаційні ресурси Національного банку не постраждали. Весь минулий тиждень електронна інфраструктура Національного банку, в тому числі система електронних платежів, якою користуються банки, і внутрішня комп'ютерна мережа центрального банку функціонували в штатному режимі. За його словами, Національний банк здійснив масштабний аналіз ситуації, що виникла в результаті останньої кібератаки, і виявив певні закономірності.