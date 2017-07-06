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У Мукачеві з’явилася вулиця «Тупик Москаля Геннадія»

У Мукачеві з’явилася вулиця «Тупик Москаля Геннадія»
Депутати Мукачева прийняли рішення назвати одну з міських вулиць на честь глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Вулиця отримала назву «Тупик Москаля Геннадія». Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба міської ради міста. Відповідне рішення було прийнято з урахуванням пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування і перейменування вулиць, установки пам'ятних знаків в місті Мукачеві.

«Беручи до уваги пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування і перейменування вулиць, установки пам'ятних знаків в місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуження вулиці Трудової назву «Тупик Москаля Геннадія»», - йдеться в повідомленні. У реченні профільної комісії з перейменування йдеться, що рішення прийнято «на честь державного діяча сучасності, заслуженого юриста і ватажка змін».

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль ніяк не відреагував на таку ініціативу мукачівських депутатів. Відзначимо, що між нинішнім мером Мукачева Андрієм Балогою і керівником Закарпатської ОДА вже тривалий час йде політичне протистояння, яке супроводжується взаємними нападками.
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