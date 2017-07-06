Янукович отримав безкоштовного адвоката

Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безкоштовного адвоката. Як інформує replyua.net, суддя Владислав Дев’ятко вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення, оскільки розгляд справи Януковича не може здійснюватися без залучення захисника. Також Дев'ятко нагадав, що зараз в судовому засіданні оголошено перерву до 10:00 12 липня.
Раніше в четвер Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів з судового процесу по ньому. Сторона звинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безкоштовного адвоката екс-президенту. Під час попереднього засідання суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судове засідання.
Раніше екс-президент України Віктор Янукович відмовляється від участі в судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх захисників. Таку заяву він зробив в ефірі програми «Час» на російському Першому каналі.. «Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я прийняв рішення відкликати з процесу своїх захисників, в їх кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі », - заявив він.