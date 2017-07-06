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Нардепа, який у нетверезому стані керував автомобілем, позбавили водійських прав

Нардепа, який у нетверезому стані керував автомобілем, позбавили водійських прав
Народний депутат від БПП Павло Різаненко, якого патрульна поліція зупинила за керування автомобілем в нетверезому стані, позбавлений прав на керування автомобілем на 1 рік. Про це Різаненко повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.

«Сьогодні рішенням Деснянського суду був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 000 200 гривень за адміністративне порушення, а саме - водіння автомобіля з показником 0,27 проміле», - написав нардеп. Він додав, що просить дружину подарувати йому на день народження велосипед.

Нагадаємо, що Святошинський райсуд Києва в понеділок оголосив вирок депутату Макарівської райради Київської області Матвію Євсеєнко, який рік тому, тікаючи від патрульних на Toyota Land Cruiser, вилетів на зустрічну смугу Окружної дороги і врізався в «Волгу». В результаті ДТП двоє людей - літня подружня пара, яка перебувала в «Волзі» - отримали важкі травми. Один з потерпілих від отриманих травм помер. Експертиза виявила в крові депутата 1,85 проміле алкоголю. Депутат представляв «Батьківщину» в райраді, але після ДТП його позбавили членства в партії.
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