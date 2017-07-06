Повітряна атака: ЗСУ почали відпрацьовувати навики, які не практикувалися з 1992 року

В Україні почали готувати зенітні ракетні підрозділи для відбиття серії масованих ударів з повітря. Про це повідомив начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ Дмитро Карпенко, передає replyua.net з посиланням на прес-служб Міноборони. За словами Карпенка, у даному процесі важливу роль відіграє те, що українські військові почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів противника з повітря. Таке не практикувалося з 1992 року.
Цього року зенітні ракетні війська планують провести майже 120 командно-штаб тактичних навчань і занять. Відбудуться також три тактичні навчання з бойовою стрільбою.
«Навіть підрозділи, озброєні стаціонарними комплексами С-300ПТ, відновили практику виконання мобільних дій. Тільки в 2017 році таких маршів здійснено вже близько десяти», - сказав Карпенко. Він також зазначив, що в липні на полігоні «Шабла» відбудуться спільні болгарсько-українські навчання підрозділів ППО з бойовою стрільбою «Сейер Гардіан-2017». «Під час цього заходу ми прагнемо не тільки досягти тактичної сумісності з підрозділами протиповітряної оборони НАТО, а також виконати практичні стрільби з ЗРК типу С-300», - розповів Карпенко.