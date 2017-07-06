«Ryanair» и «Борисполь» подписали соглашение

В среду, 5 июля, международный аэропорт «Борисполь» и европейский лоукостер Ryanair подписали соглашение. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Павел Рябикин, директор «Борисполя».
«Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авиакомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором», отметил Рябикин. Также директор аэропорта добавил, что договор был полностью согласован не только со службами «Борисполя», но и с внешними аудиторами. По его словам, удалось найти компромиссы по некоторым вопросам, однако все-таки лоукостер не пошел на уступки, на которые надеялись в «Борисполе».
«В частности, на направление Киев-Лондон скидка в 80 процентов не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта «Борисполь» не является новым», написал Рябикин.