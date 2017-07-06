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Янукович звинуватив Німеччину та Францію у проблемах України

Янукович звинуватив Німеччину та Францію у проблемах України
Колишній президент України-втікач Віктор Янукович в інтерв'ю РІА Новини заявив, що буде піднімати питання стосовно юридичної відповідальності керівництва Німеччини, Франції та Польщі за те, що три роки тому в Україні відбувся «державний переворот», а також події, які призвели до війни на Донбасі. Про це передає replyua.net. «Зараз на нашою ініціативою почався процес звернення до різних органів, які підняли б рівень відповідальності цих країн і конкретних керівників, які брали в той період участь в підписанні цієї угоди. Природно, є їхня політична відповідальність», - сказав Янукович журналістам,

Екс-президент України додав, що те, що стосується юридичної і матеріальної, у тому числі - тому що було завдано збитків державі від бездіяльності цих країн - це питання їх відповідальності, яке буде визначено найближчим часом. При цьому Янукович хоче, щоб США брали участь у врегулюванні ситуації в Україні разом з Німеччиною і Францією.

«Змусити українську владу виконувати Мінські угоди сьогодні може і зобов'язана Європа, на чолі з Німеччиною і її лідером Ангелою Меркель. Я вважаю, у неї гідний партнер в особі президента Франції Еммануеля Макрона, і до цього процесу можуть приєднатися США - а я думаю, що вони повинні це зробити, тому що вони несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні», - сказав Янукович журналістам.
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