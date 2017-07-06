В «ДНР» бойовики почали готуватися до евакуації

Бойовики терористичної організації «ДНР» проводять навчання з евакуації. Про це заявив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує replyua.net.
«У Донецьку терористи проводять навчання по евакуації автобусами командного складу. Вивозиться, зокрема, документація і все, що може бути доказами цієї гібридної війни. Розробляються і вже розроблені маршрути вивезення сімей керівників ОРДЛО і російських в тому числі», - сказав він. Лисенко підкреслив, що таким чином Донецьк буде звільнений без втручання ВСУ.
«Якщо Російська Федерація хоча б протягом декількох днів не постачатиме на окуповану територію Донбасу боєприпаси, пально-мастильні матеріали та все інше, що їм допомагає утримуватися, і якщо наші війська виходять на кордон і хоча б один день залишаються« вікна »неконтрольованої державної кордони, за цей день і донецькі, і луганські бойовики втечуть з України дуже швидко і для цього не потрібні активні наступальні дії », - наголосив представник Міноборони з питань антитерористичної операції. При цьому Лисенко розповів, що Росія не пустить до себе бойовиків з Донбасу.