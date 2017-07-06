Двоє високопосадовців «Укрзалізниці» «погоріли» на великому хабарі – ГПУ

На хабарі в150 тисяч доларів «погоріли» начальник Департаменту майнових та земельних ресурсів «Укрзалізниці» Андрій Тимошенко і заступник начальника юридичного Департаменту Ященко. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, інформує replyua.net.
«Знову Укрзалізниця. За вимагання хабара в 150 тис доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів Андрія Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту А. Ященка», - написав він. Зараз прокуратура проводить обшуки у затриманих.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» формально продовжила контракт з головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном до 9 червня 2019 року. Згідно із законодавством України, голова правління ПАТ «Укрзалізниця» призначається і звільняється з посади виключно Кабінетом міністрів України. Балчун був призначений главою ПАТ розпорядженням уряду. Згідно із законодавством, термін повноважень голови правління товариства становить три роки. Крім того, згідно з КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений термін.