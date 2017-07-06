Рева: почти 7 миллионов трудоспособных украинцев не платят пенсионные взносы

Андрей Рева, министр социальной политики, заявил о том, что около семи миллионов трудоспособных граждан Украины находятся в тени и уже давно не платят взносы в Пенсионный фонд.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, министр подчеркнул, что речь идет о серьезном кризисе, и необходимо выводить экономику из тени, создавая условия, при которых украинцы будут заинтересованы в официальном оформлении на работе. «Мы имеем проблему не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 до 7 миллионов трудоспособных граждан находятся в тени и не платят взносы в пенсионную систему», заявил Рева.
По его словам, новые требования к страховому стажу помогут создать условия, благодаря которым работники начнут требовать от своего руководства выполнения всех обязательств, а также официального оформления, чтобы выплачивать пенсионные взносы. Впрочем, пока неизвестно, как на такие новшества отреагируют работодатели, которые отказываются официально оформлять своих сотрудников.