Стало известно, с кем встретится Тиллерсон в Киеве

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, 9 июля прибудет в Киев, где проведет переговоры не только с Петром Порошенко, главой государства, но и с молодыми украинскими реформаторами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госдепартамент Соединенных Штатов, Тиллерсон пробудет в Европе с 5 по 9 июля, и в последний день своего европейского турне он прибудет с визитом в Украину. «Секретарь Тиллерсон 9 июля совершит свой первый официальный визит в Киев (Украина), где он встретится с президентом Петром Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества», сказано в сообщении Госдепа. 7 и 8 июля Рекс Тиллерсон будет сопровождать Дональда Трампа в Гамбурге, на саммите «Большой двадцатки», кроме того, у госсекретаря запланированы отдельные встречи на полях саммита.
«Секретарь снова подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, при одновременном поощрении правительства Украины продолжать внедрять реформы», заявили в Госдепе. После поездки по Европе Тиллерсон отправится в Турцию.