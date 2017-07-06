Слідчий комітет Росії має доступ до усіх персональних даних українських військових

Захист персональних даних українських військових мінімальний, всі вони знаходяться у відкритих реєстрах і доступні державним органам Російської Федерації. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на УНН. Так, Слідчий комітет Російської Федерації може отримати персональні дані переслідуваних їм українських військових, серед яких командири бригад і полків.
Наприклад, на сайті СК Російської Федерації опублікована інформація про те, що «командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних сил України Валерій Ісмаїлов причетний до організації обстрілів російської території в червні - серпні 2014 року». В той же час, декларація українського військового знаходиться у відкритому доступі на сайті Національного антикорупційного комітету України. З цієї декларації слід, що Ісмаїлов проживає з дочкою в місті Суми і проходить службу у військовій частині А1476.
У відкритих реєстрах Мін'юсту можна знайти інформацію про те, що Ісмаїлов є співзасновником благодійного фонду підтримки військових. У графі "перелік засновників юридичної особи" міститься і адреса реєстрації Ісмаїлова.