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Слідчий комітет Росії має доступ до усіх персональних даних українських військових

Слідчий комітет Росії має доступ до усіх персональних даних українських військових
Захист персональних даних українських військових мінімальний, всі вони знаходяться у відкритих реєстрах і доступні державним органам Російської Федерації. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на УНН. Так, Слідчий комітет Російської Федерації може отримати персональні дані переслідуваних їм українських військових, серед яких командири бригад і полків.

Наприклад, на сайті СК Російської Федерації опублікована інформація про те, що «командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних сил України Валерій Ісмаїлов причетний до організації обстрілів російської території в червні - серпні 2014 року». В той же час, декларація українського військового знаходиться у відкритому доступі на сайті Національного антикорупційного комітету України. З цієї декларації слід, що Ісмаїлов проживає з дочкою в місті Суми і проходить службу у військовій частині А1476.

У відкритих реєстрах Мін'юсту можна знайти інформацію про те, що Ісмаїлов є співзасновником благодійного фонду підтримки військових. У графі "перелік засновників юридичної особи" міститься і адреса реєстрації Ісмаїлова.
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