Подписан указ о создании полицейской академии в Украине

Скоро в Украине появится полицейская академия, и соответствующий указ был подписан Сергеем Князевым, главой Нацполиции, 5 июля. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, полицейская академия будет находиться в Киеве – на улице Народного ополчения, в доме №9.
Сначала туда смогут поступить 500 полицейских, потом число курсантов будет увеличено до 1200 человек. Выпускники смогут работать патрульными или на других рядовых должностях, кроме некоторых специфических подразделений. По желанию и при наличии профессиональных качеств, патрульного с трехлетним опытом могут рекомендовать для обучения в вузах системы МВД. Князев отметил, что создание полицейской академии направлено на уменьшение числа сотрудников полиции, которые не заинтересованы в конечном результате, которые не мотивированы, малообразованные и бездушные.
«Хочешь стать офицером полиции – послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорам родителей и друзей», заявил глава Нацполиции.