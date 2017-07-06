Представників російської ФСБ, які потрапили до України, суд оштрафував на 320 грн.

Співробітникам ФСБ Росії, яких українські прикордонники зловили в Херсонській області 30 червня, доведеться відсидіти 15 діб і сплатити 320 грн. штрафу. Після цього їх просто відпустять. Як передає replyua.net, таку рішення прийняв Калачацкій районний суд Херсонської області.
У судових рішеннях вказані посади, військова частина і обставини, за яких росіяни потрапили в Україну. Один з них є заступником начальника резервної застави прикордонної служби ФСБ РФ. Проживає на хуторі в Ростовській області. Його товариш по службі займає посаду старшого інспектора та начальника кінологічного відділення резервної застави прикордонної служби ФСБ РФ. Обидва знаходяться на обліку у військовій частині в / ч 9930, яку створили росіяни в окупованому Криму.
Далі повідомляється, що їх затримали о 11:00 30 червня на узбережжі Малої коси в 6 км від населеного пункту Олександрівка. На материкову частину України вони потрапили на човні по Перекопської затоки. «Термін адміністративного арешту на 15 діб вважати з моменту затримання, стягнути з осіб на користь держави судовий збір в сумі 320 грн. 00 коп. А речі, вилучені при затриманні, повернути особам після відбуття ними покарання», - йдеться в постанові суду.