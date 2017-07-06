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Представників російської ФСБ, які потрапили до України, суд оштрафував на 320 грн.

Представників російської ФСБ, які потрапили до України, суд оштрафував на 320 грн.
Співробітникам ФСБ Росії, яких українські прикордонники зловили в Херсонській області 30 червня, доведеться відсидіти 15 діб і сплатити 320 грн. штрафу. Після цього їх просто відпустять. Як передає replyua.net, таку рішення прийняв Калачацкій районний суд Херсонської області.

У судових рішеннях вказані посади, військова частина і обставини, за яких росіяни потрапили в Україну. Один з них є заступником начальника резервної застави прикордонної служби ФСБ РФ. Проживає на хуторі в Ростовській області. Його товариш по службі займає посаду старшого інспектора та начальника кінологічного відділення резервної застави прикордонної служби ФСБ РФ. Обидва знаходяться на обліку у військовій частині в / ч 9930, яку створили росіяни в окупованому Криму.

Далі повідомляється, що їх затримали о 11:00 30 червня на узбережжі Малої коси в 6 км від населеного пункту Олександрівка. На материкову частину України вони потрапили на човні по Перекопської затоки. «Термін адміністративного арешту на 15 діб вважати з моменту затримання, стягнути з осіб на користь держави судовий збір в сумі 320 грн. 00 коп. А речі, вилучені при затриманні, повернути особам після відбуття ними покарання», - йдеться в постанові суду.
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