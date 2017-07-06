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В МЗС України відповіли на заяву Ващиковського про Бандеру

В МЗС України відповіли на заяву Ващиковського про Бандеру
Зовнішньополітичне відомство України висловило своє розчарування некоректністю висловлювань очільника МЗС Польщі Вітольда Ващиковського про ситуацію на Сході України в інтерв'ю тижневику «W sieci» послу Польщі в Україні Яну Пєкло. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті відомства коментарі, інформує replyua.net.

«В Україні з розчаруванням сприйняли оприлюднені нещодавно висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі щодо нашої держави на тлі триваючого активного діалогу на високому рівні. Українська сторона переконана, що спільними зусиллями, зокрема з дружньою Польщею, ми повинні будувати спільне європейське майбутнє, а не оприлюднювати один одному умови. Для України європейський вибір - це не лише зовнішня політика, а й щоденна кровопролитна боротьба і копітка наполеглива праця», - підкреслили в МЗС.

Крім того, послу нагадали, що саме український народ платить дуже високу ціну - ціну сотень життів кращих своїх представників за незалежність, за цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російські війська. Крім того, увагу посла звернули на необхідність більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань.
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