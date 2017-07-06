В Минфине пояснили, что только осенью МВФ примет решение о новом транше

Александр Данилюк, министр финансов Украины, заявил о том, что Международный валютный фонд примет решение относительного нового транша Украине не раньше осени текущего года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Данилюк пояснил, что Украине придется еще долго ждать получения очередного транша – вопрос будет обсуждаться в МВФ только осенью. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о том, что выделение пятого транша финансовой помощи Украине от МВФ общим размером 17,5 миллиардов долларов будет отложено до конца этого года, поскольку парламент не примет все необходимые реформы до летних каникул. При этом размер следующего транша может достигать 1 миллиарда 900 миллионов долларов. Нужно отметить, что власти Украины надеялись на получение средств в июне-июле, однако, и это уже становится «традицией», - сроки снова были перенесены.
Причиной задержки выделения кредита является то, что депутаты не поддержали пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.