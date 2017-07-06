У МВФ готові піти на значні поступки Києву – ЗМІ

Близькі до переговорного процесу між Україною та МВФ джерела повідомили журналістам, що Міжнародний валютний фонд готовий закрити очі на проект земельної реформи для виділення наступного, п’ятого, траншу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За даними ЗМІ, представники МВФ згодні залишити ключовою умовою для виділення наступного кредиту розміром 1,9 млрд доларів лише ухвалення проекту пенсійної реформи. Таке рішення представники МВФ та Кабінету міністрів ухвалили в зв’язку з тим, що між сторонами немає єдності щодо окремих пунктів проекту закону земельної реформи, а також сам законопроект наразі залишається ще не розробленим. Водночас, як повідомляють джерела, законопроект пенсійної реформи сторони змогли узгодити і проект вже було внесено до Верховної Ради. При цьому інші урядові інформатори зазначають, що в МВФ ще не вирішили офіційно прибрати земельну реформу як ключовий пункт для наступного траншу. Для цього необхідно в першу чергу отримати офіційні письмові підтвердження, яких наразі ще не було.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомляв, що проект закону про пенсійну реформу депутати розглянуть вже після літніх канікул.