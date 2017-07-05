«Чистилище» Миротворця поповнила ще одна російська співачка

До так званого Чистилища організації «Миротворець» – переліку артистів, які порушили закони України – потрапила ще одна російська співачка, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Активісти додали до бази даних порушників українського законодавства Марину Абросимову, яка на сцені більш відома під псевдонімом MaкSим. Російська виконавиця також порушила законодавство України щодо державного кордону і в 2015 році виступала на території анексованого Кримського півострова. Тоді Абросимова заспівала на фестивалі «Кримські ночі» в Ялті.
Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко повідомляв, що він працює над законодавчими змінами, які зобов’яжуть українських організаторів масових заходів, зокрема, концертів, фестивалів тощо, звітувати щодо намірів запрошувати артистів з Росії. Кириленко зазначив, що за попереднім планом, організатори матимуть надавати за місяць до самого заходу інформацію про запрошених, протягом тижня українські спецслужби проводитимуть перевірку, в результаті якої виконавці з Росії, або отримуватимуть дозвіл, або ж в’їзд до України їм буде заборонено.