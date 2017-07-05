валюта
СпецтемаПономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів

Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів
Здається, на четвертому році агресії з боку Російської Федерації українські суди й досі не зрозуміли рівень загроз, які становить Кремль як для української державності в цілому, так і для кожного окремого громадянина. Як інформує replyua.net, доказом цьому може слугувати рішення, винесене одним з українських судів щодо двох службовців російської Федеральної служби безпеки, які незаконно перетнули український кордон – його делалі оприлюднено на порталі «Цензор.нет».

Так, сьогодні, п’ятого липня 2017 року, Каланчацький районний суд Херсонської області виніс рішення у справі про незаконний перетин двома службовцями ФСБ адміністративного кордону з окупованим Кримом. Останні заявляли, що заблукали у ході навчань. Відповідно, суддя виніс рішення про адміністративний арешт на п'ятнадцять діб та штраф у розмірі трьохсот двадцяти гривень. У постанові суду також наголошується, що всі засоби та предмети, конфісковані у затриманих, підлягають поверненню. Ймовірно, до таких особистих речей відносять і човен, яким диверсанти прибули на територію України, - наголошують журналісти.

За словами журналістів, постанову складено недбало, у ній містяться неточності як щодо обставин затримання диверсантів, так і щодо номера їх військової частини. Можливо, ці недоліки допущені для того, щоб пом’якшити вирок – зауважують журналісти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
15658

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

05 июл 2017
9272

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
8598

Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в

05 июл 2017
7891

Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке. Как передает

Последние новости

Трамп прилетів до Польщі з першим офіційним візитом

У МВФ готові піти на значні поступки Києву – ЗМІ

Пасажири київського транспорту зможуть використовувати старі жетони та квитки до серпня

Яковина: чекаємо на Макрона топлес з гвинтівкою

У Держдепі США заявили, що Вашингтон не збирається працювати з приводу Донбасу виключно з РФ

Блогер: запрет ученикам пользоваться Интернетом при подготовке к экзаменам – это шаг назад

У ЗМІ потрапила інформація про плани російської влади на майбутні президентські вибори

Українське МЗС різко прокоментувало скандальні заяви польського міністра

Мир в Украину принесет Китай, – эксперт

«Чистилище» Миротворця поповнила ще одна російська співачка

Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів

Пенсійну реформу переносять на осінь

Українофоб Червоненко отримав різку відповідь від політолога

На осень-зиму запланирована масштабная распродажа госпредприятий

Канцлер ФРН та президент США зустрінуться напередодні саміту G20

Сазонов: якщо так піде далі, авторитет спікера стане захмарним

Екс-президент Янукович заявив, що він відмовляється від участі у судовому процесі у справі щодо державної зради

Эксперт: пока придет время Украине стать членом ЕС от Ващиковского и Качиньского и след простынет

ЗСУ ввійшли в рейтинг найсильніших армій світу

Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв

 Новости за день