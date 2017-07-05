Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів

Здається, на четвертому році агресії з боку Російської Федерації українські суди й досі не зрозуміли рівень загроз, які становить Кремль як для української державності в цілому, так і для кожного окремого громадянина. Як інформує replyua.net, доказом цьому може слугувати рішення, винесене одним з українських судів щодо двох службовців російської Федеральної служби безпеки, які незаконно перетнули український кордон – його делалі оприлюднено на порталі «Цензор.нет».
Так, сьогодні, п’ятого липня 2017 року, Каланчацький районний суд Херсонської області виніс рішення у справі про незаконний перетин двома службовцями ФСБ адміністративного кордону з окупованим Кримом. Останні заявляли, що заблукали у ході навчань. Відповідно, суддя виніс рішення про адміністративний арешт на п'ятнадцять діб та штраф у розмірі трьохсот двадцяти гривень. У постанові суду також наголошується, що всі засоби та предмети, конфісковані у затриманих, підлягають поверненню. Ймовірно, до таких особистих речей відносять і човен, яким диверсанти прибули на територію України, - наголошують журналісти.
За словами журналістів, постанову складено недбало, у ній містяться неточності як щодо обставин затримання диверсантів, так і щодо номера їх військової частини. Можливо, ці недоліки допущені для того, щоб пом’якшити вирок – зауважують журналісти.