Екс-президент Янукович заявив, що він відмовляється від участі у судовому процесі у справі щодо державної зради

Колишній президент-втікач Віктор Янукович вирішив відмовитись від участі в судовому процесі, що ініціювала нинішня українська влада, і в зв’язку з цим відкликав власних адвокатів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Свою заяву колишній глава держави озвучив в телевізійному ефірі програми новин Время на російському Першому каналі. Янукович заявив, що вважає судовий процес «змагальним і таким, результат якого заздалегідь вже визначили». Україну колишній президент назвав «державою знищеного правосуддя» і тому він й вирішив відкликати власних правозахисників, «сумнівів щодо компетенції яких точно немає». Справу і суд про державну зраду Янукович назвав «профанацією», додавши, що «на нього хочуть скинути минулі, нинішні та майбутні біди України».
Варто нагадати, раніше Янукович спільно зі своїми адвокатами надіслали до Європейського суду з прав людини скаргу, в якій президент-втікач, який нині перебуває на території Росії, заявив, що рішення Києва щодо його заочного засудження є незаконним і йому, нібито, не надають доступ до участі у судовому процесі.