валюта
СпецтемаПономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Аеропорт Бориспіль та лоукостер Ryanair підписали контракт про співпрацю

Аеропорт Бориспіль та лоукостер Ryanair підписали контракт про співпрацю
Представники українського міжнародного аеропорту Бориспіль підписали контракт про співробітництво з авіакомпанією Ryanair, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднив генеральний директор Борисполя Павло Рябкін. Він зауважив, що основним фактором появи цього контракту стало попереднє зменшення вартості збору за пасажирське обслуговування, який донині виконував роль стримуючого фінансового чинника. Рябкін наголосив, що цей документ представники аеропорту узгодили з усіма службами та зовнішніми аудиторами.

Варто нагадати, раніше керівник Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що до кінця поточного року очікується, що про свій вихід на український ринок повідомлять ще 2 відомі компанії-лоукостери. Урядовець наголошував, що нині для мандрівок з України до країн Європи обирають автомобільний транспорт і середня вартість такої поїздки сягає 100 євро. Лоукостери ж мають зробити авіаперельоти для українців доступними – в середньому квитки коштуватимуть 20-40 євро.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
13456

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

05 июл 2017
7750

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
7721

Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в

Последние новости

Блогер: посмотрите на состав Регламентного комитета и все поймете, кто с кем и почему

Політолог: у Росії впали в марення

Вашингтон підтвердив інформацію про візит Тіллерсона до Києва

Політолог: чим допоможе Україні закон про приватизацію

Аеропорт Бориспіль та лоукостер Ryanair підписали контракт про співпрацю

Антін Мухарський: моральна деградація росіян вражає

Журналіст: незалежно від рішення комітету, Луценко може вважати себе переможцем

Геращенко запросила ОБСЄ провідати затриманого росіянина Агєєва

Геращенко анонсувала візит Лукашенка до України

Рішення про перейменування проспекту Ватутіна в Шухевича можуть скасувати

Вілкулу оприлюднили звинувачення у незаконному збагаченні

Компанія Ryanair таки підписала договір з «Борисполем»

Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви

Путіну нічого запропонувати Трампу – експерт

Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду

Геращенко оприлюднила результати переговорів в Мінську

Блогер: тим, хто агітує за націоналізацію, наведу один приклад

Павло Правий: думав, що нижче впасти Саакашвілі вже не зможе. Помилявся.

Гройсман відзвітував про результати переговорів з Мей

Безвиз против Кирилловки и Бердянска: сколько украинцев сделает выбор в пользу заграничных курортов

 Новости за день