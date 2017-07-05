Аеропорт Бориспіль та лоукостер Ryanair підписали контракт про співпрацю

Представники українського міжнародного аеропорту Бориспіль підписали контракт про співробітництво з авіакомпанією Ryanair, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив генеральний директор Борисполя Павло Рябкін. Він зауважив, що основним фактором появи цього контракту стало попереднє зменшення вартості збору за пасажирське обслуговування, який донині виконував роль стримуючого фінансового чинника. Рябкін наголосив, що цей документ представники аеропорту узгодили з усіма службами та зовнішніми аудиторами.
Варто нагадати, раніше керівник Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що до кінця поточного року очікується, що про свій вихід на український ринок повідомлять ще 2 відомі компанії-лоукостери. Урядовець наголошував, що нині для мандрівок з України до країн Європи обирають автомобільний транспорт і середня вартість такої поїздки сягає 100 євро. Лоукостери ж мають зробити авіаперельоти для українців доступними – в середньому квитки коштуватимуть 20-40 євро.