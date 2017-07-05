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Геращенко анонсувала візит Лукашенка до України

Геращенко анонсувала візит Лукашенка до України
Україну планує відвідати президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Як передає replyua.net, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила віце-спікер Верховної Ради, учасник тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко. За її словами, на полях Парламентської Асамблеї ОБСЄ запланована коротка розмова з президентом Білорусі. «Лукашенко сказав, що планує найближчим часом відвідати Україну і обговорити весь спектр двосторонніх відносин », - написала віце-спікер Верховної Ради.

Геращенко встигла розповісти главі Білорусі про те, що під час роботи Мінських груп «українська сторона робить все, щоб був прогрес, в першу чергу в сфері безпеки і гуманітарному блоці, але поки, на жаль, немає результатів». Також вона зазначила, що найбільше нас хвилюють «питання безпеки на Донбасі і заручників».

Раніше Ірина Геращенко заявляла, що недотримання Росією та підконтрольними їй терористів режиму припинення вогню призводить до повної відсутності прогресу у вирішенні гуманітарних та безпекових питань на Донбасі. Крім цього, заступник голови Верховної Ради додала, що зазначила, що противник продовжує обстрілювати позиції сил АТО із застосуванням важкого озброєння.
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