Рішення про перейменування проспекту Ватутіна в Шухевича можуть скасувати

Суд відмовив у задоволенні другого клопотання, а питання про приєднання «Свободи» відклав до прийняття рішення апеляційним судом за аналогічним вимогу партії. Суддя Арсірій зазначив, що йде у відпустку, тому про наступне засідання буде повідомлено додатково, і воно буде вже не в липні.
Як повідомлялося, в червні минулого року комісія з питань найменувань Київради рекомендувала Київському міському голові внести до Київської міськради уявлення про перейменування низки столичних топонімів, в т.ч. проспекту Ватутіна в проспект Романа Шухевича, після відповідної пропозиції Українського інституту національної пам'яті. Однак в грудні того ж року Київрада не підтримала це рішення.