Вілкулу оприлюднили звинувачення у незаконному збагаченні

Фіскальна служба в Дніпропетровській області провела документальну позапланову виїзну перевірку народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула з метою перевірити «достовірність, повноту нарахувань та сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового збору». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила виконувач обов’язків начальника ГФС Оксана Томчук, інформує replyua.net.
За її словами, після перевірки даних, відображених в електронній декларації за 2015 рік, встановлено перевищення стану над загальним числом отриманих особою доходів на суму 72,9 млн. гривень, що призвело до не сплатив до бюджету податків і зборів на суму 19,6 млн. грн.. Томчук підкреслила, що оскільки Вілкул є народним депутатом, то матеріали перевірки направлені до Генеральної прокуратури України «для вирішення питання щодо порушення кримінальної виробництва за фактами ймовірного незаконного збагачення і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах».
Томчук також наголосила, що акт про перевірку був «отриманий уповноваженим представником під підпис з подальшим наданням заперечень, які були розглянуті в передбачені законом терміни в присутності того ж представника».