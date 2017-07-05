Компанія Ryanair таки підписала договір з «Борисполем»

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і європейський лоукостер Ryanair підписали договір. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор аеропорту Павло Рябикін.
«Сьогодні ми зі свого боку підписали договір з Ryanair і відправили в головний офіс авіакомпанії. Це зайняло у нас менше двох тижнів з моменту зниження вартості базового збору за пасажирське обслуговування (зміна до наказу Міністерства інфраструктури), що було основним стримуючим фінансовим фактором», - повідомив Рябикін. Він також додав, що договір узгоджений усіма службами аеропорту і зовнішніми аудиторами.
«Чи всі бажання Ryanair відображені в контракті? Більшість, але не всі. Зокрема, на напрямок Київ-Лондон знижка в 80% не надається, оскільки цей напрям для аеропорту «Бориспіль» не є новим », - підкреслив Рябикин. Відзначимо, що лоукостер Ryanair планує до кінця 2017 почати польоти за чотирма маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерландів та Швеції - в аеропорти міст Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм. Рейси з аеропорту «Київ» будуть виконуватися в Ейндховен три рази в тиждень, Лондон Станстед - 5 разів на тиждень, Манчестер - 3 рази на тиждень, Стокгольм Скавста - 4 рази на тиждень.