Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви

В інтерв'ю «Обозревателю» відомий блогер та журналіст Павло Казарін повідомив, що телевізійний канал NewsOne, власником якого є позафракційний народний депутат Євген Мураєв, входить до переліку українських засобів масової інформації, які весь час ллють воду на «млин» кремлівської пропаганди та не зацікавлені у перемозі Україні у війні, яку почала безпосередньо Росія. Про це інформує replyua.net.
Зокрема, у процесі бесіди про те, яку роль відіграють засоби масової інформації у суспільному житті, Павло Казарін наголосив, що всі українські медіа можуть бути розділені на дві категорії. До першої групи, продовжив журналіст, входять найрізноманітніші ЗМІ – провладні, опозиційні, «жовті» та професійні. «Власниками таких медіа є люди, зацікавлені у тому, аби Україна перемогла у війні, розв’язаній Росією», - сказав журналіст.
«З іншого боку, є медіа, які досить тісно контактують з Кремлем чи колишніми партнерами Віктора Януковича», - додав Казарін. У якості прикладу він нагадав про екс-главу Міндоходів Олександра Клименка та його ЗМІ, а також канал NewsOne, котрий належить Євгену Мураєву.