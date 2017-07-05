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Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви

Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви
В інтерв'ю «Обозревателю» відомий блогер та журналіст Павло Казарін повідомив, що телевізійний канал NewsOne, власником якого є позафракційний народний депутат Євген Мураєв, входить до переліку українських засобів масової інформації, які весь час ллють воду на «млин» кремлівської пропаганди та не зацікавлені у перемозі Україні у війні, яку почала безпосередньо Росія. Про це інформує replyua.net.

Зокрема, у процесі бесіди про те, яку роль відіграють засоби масової інформації у суспільному житті, Павло Казарін наголосив, що всі українські медіа можуть бути розділені на дві категорії. До першої групи, продовжив журналіст, входять найрізноманітніші ЗМІ – провладні, опозиційні, «жовті» та професійні. «Власниками таких медіа є люди, зацікавлені у тому, аби Україна перемогла у війні, розв’язаній Росією», - сказав журналіст.

«З іншого боку, є медіа, які досить тісно контактують з Кремлем чи колишніми партнерами Віктора Януковича», - додав Казарін. У якості прикладу він нагадав про екс-главу Міндоходів Олександра Клименка та його ЗМІ, а також канал NewsOne, котрий належить Євгену Мураєву.
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