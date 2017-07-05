Геращенко оприлюднила результати переговорів в Мінську

У середу, 5 липня, у Мінську зібрались представники гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, яка опікується питанням врегулювання ситуації на Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Перша заступниця голови Верховної Ради та представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що представники окремих районів Донеччини та Луганщини відмовились передати дані, які раніше запитував Київ щодо ситуації, яка склалася довкола 132 українських полонених військових та цивільних осіб, яких утримують на контрольованих бойовиками територіях Донбасу. Представникам Києва лише вдалося встановити, що 55 українців утримуються на окупованих районах Донеччини, а на Луганщині – 14. Однак конкретних імен та прізвищ, за словами Геращенко, отримати не вдалося.
Вона також повідомила, що представники сепаратистів продовжують блокувати весь процес обміну полоненими та наполягають, аби до обмінних списиків були включені затримані екс-беркутівці, яких підозрюють у вбивствах на Майдані. Представниця парламенту підсумувала, що зустріч була важкою, однак тим не менш, у Києва є сподівання, що питання звільнення заручників буде одним із основних на наступних нормандських переговорах.