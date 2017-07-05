Гройсман відзвітував про результати переговорів з Мей

Очільник українського уряду Володимир Гройсман в середу, 5 липня, зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей у Лондоні, де вони обговорили питання розширення співпраці між двома країнами, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це сам Гройсман повідомив після розмови з керівницею британського уряду. Прем’єр-міністр України розповів, що він обговорив з Терезою Мей теми співробітництва в сфері безпеки та оборони, подальші можливості політичної співпраці, а також українські реформи та посилення спільної роботи в сфері економіки. Володимир Гройсман підкреслив, що Великобританія була і є для України стратегічним партнером, який завжди мав постійну позицію та підтримував Київ в питаннях російської агресії, санкційної політики щодо РФ і збереження територіальної цілісності України.
Варто нагадати, в середу, 5 липня, розпочалася офіційна поїздка української делегації на чолі з прем’єром Володимиром Гройсманом до Сполученого Королівства. Під час візиту Гройсман має наміри зустрітись з керівником британського МЗС Борисом Джонсоном, долучитися до засідання Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку, поспілкуватися з керівником ЄБРР Сумою Чакрабарті та керівницею МЗС Канади Христею Фріланд.