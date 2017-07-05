У M.E.Doc заявили, що вірус-вимагач є і на тих комп’ютерах, які «вижили»

Керівниця компанії M.E.Doc Алеся Білоусова заявила, що користувачі бухгалтерської програми мають з уважністю поставитись до власних комп’ютерів, які не постраждали поки від вірусу-вимагача Petya.A, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
За словами Білоусової, вірус міститься і на цих комп’ютерах, але нині він просто не спрацював. Очільниця M.E.Doc відмітила, що представники компанії на даний момент не знають, коли він може запуститись, однак наразі найголовнішим завданням для розробників залишається розробка оновлення, що зможе прибрати вразливість до зовнішнього управління вірусом-вимагачем. Щоправда Білоусова не прокоментувала, як компанія, сервери якої було вилучено правоохоронцями, зможе це зробити.
Варто нагадати, у вівторок, 4 червня, представники прокуратури, департаменту кіберполіції та Служби безпеки України провели обшуки в офісі M.E.Doc, які продовжувалися до 6 години ранку. Внаслідок цього представники компанії, сприяючи слідству, надали все сервісне обладнання. За попередніми даними, програмою M.E.Doc користуються близько півмільйона клієнтів.