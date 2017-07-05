Депутат вкрав у 90-річної киянки квартиру за 1,5 млн. грн.

Депутат Макарівської районної ради Київської області обманом заволодів квартирою столичної пенсіонерки. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва. Там відзначили, що два роки тому депутат-шахрай познайомився з 90-річною киянкою, яка володіла квартирою в центрі Києва вартістю майже 1,5 мільйона гривень.
«Зловмисник спочатку завоював велику довіру пенсіонерки - відвідував, цікавився станом здоров'я, підвозив до лікарні. Проте надалі, скориставшись нагодою, викрав всі правовстановлюючі документи на квартиру цієї жінки і, використовуючи копію паспорта останньої з фотографією іншої людини, оформив на себе генеральну довіреність», - зазначається в повідомленні. Після цього шахрай здійснив продаж квартири свого знайомого за 145 тисяч гривень. Зараз в Київській місцевій прокуратурі №1 завершили досудове розслідування справи і направили обвинувальний акт до суду. Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В ході розслідування права жінки на житло повністю відновили.
Нагадаємо, в Мелітополі Запорізької області п'яний депутат від «Опозиційного блоку» Валерій Горбань спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця аварії.