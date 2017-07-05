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У Білій Церкві конфлікт на дорозі переріс у стрілянину, є поранені

У Білій Церкві конфлікт на дорозі переріс у стрілянину, є поранені
В місті Біла Церква між двома водіями стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба поліції Київської області. Згідно з повідомленням поліції, на Сквирському шосе водій автомобіля «Toyota Camry» заблокував проїзд автомобілю «Volkswagen Golf», в результаті чого між чоловіками розгорівся конфлікт.

«33-річний водій «Toyota» дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів в автомобіль противника, де знаходилися пасажири. В результаті транспортний засіб було пошкоджено, а 20-річна пасажирка отримала осколкові тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні. Постраждалій надали медичну допомогу, на даний момент встановлюються причини і обставини інциденту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Зазначимо, що в кінці червня поточного року велопатрульні Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині на АЗС по вулиці Героїв Сталінграда. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції України. «Велопатрульні затримали чоловіка, який може бути причетний до стрілянини в Києві», - йдеться в повідомленні. Про те, що хтось влаштував бійку зі стріляниною, патрульним повідомили «небайдужі громадяни».
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