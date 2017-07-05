До кінця місяця в Києві можна користуватися старими жетонами і квитками

Жетони на метро і разові квитки на наземний транспорт, які кияни та гості столиці придбають до їх подорожчання 15 липня, можна буде використовувати до 31 липня, повідомляє replyua.net з посиланням на «Українська правда. Київ
У Київській адміністрації виданню заявили, що обміняти жетони і паперові квитки старого зразка на нові з доплатою до нового тарифу або пропорційно нового тарифу за 1 поїздку пасажири зможуть до 31 серпня. Це можна буде зробити тільки на 4 станціях: «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут» та «Дарниця» (вестибюль №2). Обміняти старі квитки на наземний транспорт можна буде в Службі організації збору та обліку виручки КП «Київпастранс» на вулиці Казимира Малевича, 127. Однак вже з 1 вересня жетони і паперові одноразові квитки старого зразка міняти не будуть, так само, як і компенсувати їх вартість.
Нагадаємо, що з 15 липня поточного року вартість однієї поїздки в метро буде становити 5 грн., в автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері - 4 грн. За проїзд в міській електричці, в трамваях на маршрутах № 4, 5 і в автобусах № 59, 60, 61, які працюють в звичайному режимі руху на маршрутах загального користування, доведеться заплатити 7 грн. При цьому проїзд пільгових категорій громадян обіцяють здійснювати згідно з чинним законодавством.