У Кабміні прийняли важливі зміни для отримання паспорту України

Кабінет міністрів скасував необхідність пред'являти свідоцтво про народження і довідку з місця проживання при зміні імені громадянами, які досягли 14-років. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок, інформує replyua.net. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення усім членам уряду на засіданні без обговорення.
Таким чином, для зміни імені громадянам, які вже досягли 14-річного віку, необхідно подати лише заяву про бажання змінити ім'я, а також заяву від батьків або опікуна про згоду на таку процедуру. Крім того, уряд скасував норму, згідно з якою громадяни, яким не більше місяця тому виповнилося 16 років і вони не отримали паспорт, повинні подавати свідоцтво про народження і довідку з місця проживання. Дане рішення пов'язане з тим, що громадяни України отримують паспорт у вигляді ID-картки з 14 років.
Тим часом, кожен другий українець взагалі не має наміру оформляти біометричний паспорт. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.