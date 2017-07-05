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Львовский аэропорт и аэропорт «Борисполь» продадут частным лицам

Львовский аэропорт и аэропорт «Борисполь» продадут частным лицам
В Кабмине одобрили предложение, согласно которому, в будущем Международный аэропорт Львова имени Галицкого и Международный аэропорт Борисполь будут переданы в концессию.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, решение было закреплено 4 июля протокольным решением украинского правительства. «В документах к решению отмечается, что еще осенью 2016 года состоялось согласительное совещание, на котором Министерство инфраструктуры Украины одобрило предложение Министерства экономразвития и торговли о включении указанных предприятий в перечень объектов, рекомендованных к передаче в концессию», сказано в сообщении. Павел Рябикин, директор «Борисполя», недавно заявлял о том, что аэропорт, скорее всего, корпоратизируют, что позволит облегчить сдачу в аренду многих площадей.

По словам Рябикина, чем раньше государство откажется от участия в коммерческих предприятиях и приватизирует или же передаст такие объекты в аренду, концессию, тем эффективнее они будут работать. Что касается аэропорта Львова, то еще пять лет назад Борис Колесников, занимавший пост вице-премьера, заявлял, что зарубежные компании не были заинтересованы в концессии.
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