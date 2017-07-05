Позбавлений прав п’яний депутат від «Опоблоку» влаштував ДТП і втік

У Мелітополі Запорізької області п'яний депутат від «Опозиційного блоку» Валерій Горбань спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця аварії. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook активістка, координатор в ГО «Центр« Побратим »Світлана Алексєєва, інформує replyua.net.
«Депутат Запорізької облради від Опоблоку Валерій Горбань в черговий раз вирішив, що вхопив Бога за бороду, знову сів у мотлох готовий за кермо і витворив щось неймовірне. Скоїв ДТП біля мерії Мелітополя», - написала вона. За словами активістки, після аварії депутат зник з місця події, однак пізніше його затримали в одному з кафе міста. Пізніше правоохоронці підтвердили місцевим ЗМІ інформацію про інцидент, уточнивши, що постраждалих немає, а в крові водія Mitsubishi був виявлений алкоголь.
«За результатами експертизи, вміст алкоголю в крові громадянина перевищував допустиму норму в 15 разів (3,1 проміле)», - розповіли в поліції, додавши, що в відношенні порушника складено адміністративні протоколи за низкою статей. Відзначимо, в травні суд оштрафував Горбаня за водіння в нетверезому стані на 10 200 гривень і позбавив права керувати всіма видами транспорту на один рік.